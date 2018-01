«Mi devo fermare, ho un tumore»: l’annuncio choc della discesista Elena Fanchini

«Mi devo fermare, ho un tumore», questo l’annuncio choc della discesista nazionale Elena Fanchini a Teleboario. Ma subito dopo annuncia: «Tornerò sugli sci per realizzare i miei sogni» «La sua stagione è finita – riferisce il Corriere della Sera – , lavorerà in palestra per mantenere il tono muscolare e ritornare in pista l’anno prossimo, dopo aver battuto la malattia. Dovrà correre anche per lei la sorella Nadia, rientrata in pista lo scorso dicembre dopo l’ennesimo infortunio (doppio intervento all’omero) di una carriera travagliata. Nella quale hanno sempre fatto tutto assieme. Si sono sostenute e incoraggiate, sono parse sempre una cosa sola. Continuerà ad essere così, in attesa del ritorno di Elena».