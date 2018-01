“Mi avete venduto un vestito cinese”. E sviene. Sceneggiata show a Caserta (video)

di

Il video di questa donna, che alternando uno stretto dialetto casertano a qualche frase in italiano, protesta in un negozio di Caserta per un abito che a suo dire sarebbe di scarsa qualità, in poche ore è diventato virale su Intermet. “Ho comprato questo vestito, senza neanche lo sconto, poi ho scoperto che è cinese, ho fatto una brutta figura con gli altri invitati alla cerimonia, s’è scambiato tutto col pellicciotto di sopra, voglio parlare col direttore…”, dice la donna alle commesse, che cercano di calmare lei e il marito., “Io vi spacco la testa”, insiste la donna, che a un certo punto sviene, poi si riprende e ricomincia a urlare. Ecco il video amatoriale registrato in un negozio di un centro commerciale di Caserta.

