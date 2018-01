Meteo, ancora maltempo con neve e gelo. E dove non nevica, pioverà

di

Meteo, ancora maltempo, con tutti i conseguenti disagi alla viabilità che comporta: si prevedono abbondanti nevicate su Alpi, Piemonte e Val d’Aosta. E dove non nevica, pioverà…

Il centro depressionario collocato nei pressi delle isole Baleari, che sta richiamando venti di Scirocco sulle nostre regioni, stanno favorendo anche diffuse nevicate sulle Alpi. Le previsioni metereologiche per i prossimi giorni avvisano che su Piemonte e Val d’Aosta la neve cadrà abbondante sopra i 900-1000 metri, con accumuli superiori ai 150-180 cm sopra i 1500 metri. Sulle Alpi della Lombardia la quota delle nevicate partirà oltre i 1500 metri, sul Trentino Alto Adige sopra i 1400 metri, e sui settori orientali dai 1500-1600 metri. Nella giornata di domani (martedì 9 gennaio) le quote sono previste tutte in diminuzione. Nevicherà diffusamente su tutto l’arco alpino centro-orientale sopra i 1000-1200 metri. E, avvertono le previsioni, dove non nevicherà, pioverà. Oggi, per esempio, copiosi rovesci temporaleschi sono attesi in Liguria e Piemonte. Domani le piogge bagneranno anche Marche, Umbria, Lazio e poi Abruzzo e Molise. Mercoledì sarà la volta delle regioni meridionali con piogge diffuse e locali nubifragi sulle coste meridionali del Tirreno. Da venerdì irromperanno venti settentrionali più freschi che porteranno un graduale calo termico su tutte le regioni. dunque, freddo, gelo e neve saranno ancora i protagonisti meteo dei prossimi giorni.