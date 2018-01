di



Drammatiche e nello stesso tempo struggenti immagini dal Messico. Poco vicino a una scuola di Monterrey, in Messico, clan rivali si sparano contro per il controllo del mercato della droga nella zona. I bambini sono impauriti e si buttano in terra. La maestra li rincuora e da loro coraggio facendoli cantare. Ecco il video tratto dalla home de la Repubblica.