Meritocrazia nel Pd: De Luca jr sarà candidato. E già lo chiamano sindaco (video)

Non è ancora ufficiale ma è quasi certo che Roberto De Luca, figlio del governatore della Campania, finirà in una lista del Pd con ottime possibilità di sbarcare in Parlamento grazie al sostegno di papà Vincenzo. Intanto, De Luca jr, già assessore al comune di Salerno, fa passerella al Lingotto di Torino, per la convention del Pd, salendo sul palco per presentarsi e farsi vedere alla convention del Partito Democratico “Energie Locali” incentrata sui territori e le amministrazioni. De Luca jr è stato chiamato ad intervenire sul palco e il presentatore lo ha introdotto come Sindaco di Salerno invece di chiamarlo assessore. E lui? “Speriamo sia di buon auspicio…”. Ecco il video.