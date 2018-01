Meloni zittisce Di Maio: “Ecco la prova che il maiale per Roma non è fake news” (video)

di

Aveva gridato alla bufala e alle fake news Luigi Di Maio per difendere l’indifendibile (ovvero la sindaca Raggi e la gestione disastrosa di Roma). Quando Giorgia Meloni ha postato la foto di un maiale davanti a un cumulo di spazzatura, ha parlato di una vecchia foto e ha minimizzato. Come se lo scatto fosse stato di chissà quando. Magari dell’epoca di Ignazio Marino sindaco. Una smentita patetica, che ha ricevuto una risposta immediata dalla leader di Fratelli d’Italia. «Il M5S ha ragione – scrive su Fb la leader di Fratelli d’Italia – non è vero che con la Raggi a Roma nulla è cambiato. In questo video (girato questa mattina…. perché lui è ancora lì alla Romanina) si vede bene che l’asfalto è stato rifatto. Di Maio la fake news siete voi». Una figuraccia che poteva risparmarsi su Skytg24 anche Giorgio Dell’Arti, che in diretta stamattina ha sentenziato: “La foto è vecchia, non c’è data, non c’è indirizzo, per me quella foto non è stata nemmeno scattata Roma… Giorgia Meloni è giornalista e queste cose le deve sapere”. Con il video è arrivata anche la risposta a Dell’Arti.