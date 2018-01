Meloni: la famiglia tradizionale? E’ quella che fa figli e io voglio difenderla (video)

di

Famiglia, questa sconosciuta. Se ne danno tante definizioni, ma di aiuti se ne vedono pochi. E in campagna elettorale si rispolvera la polemica contro il centrodestra, che difende il concetto di famiglia che si trova nella Costituzione ma che darebbe il cattivo esempio visto che i leader sono o divorziati (Berlusconi e Salvini) o conviventi (Giorgia Meloni). In particolare le critiche sono state rivolte a un manifesto elettorale in cui Giorgia Meloni esorta alla difesa della famiglia “tradizionale”. Così Repubblica ha subito intercettato la leader di Fratelli d’Italia chiedendole se la sua e quella di Berlusconi siano famiglie tradizionali. La risposta di Meloni è stata: “Sì, perché sono famiglie con figli”. Un concetto che ha spiegato poi in un video postato sulla sua pagina Fb in cui sottolinea la necessità di un impegno dello Stato per la natalità.