Meloni: “Il M5s che dice di difendere gli italiani? A Roma dà mille euro a immigrato”

di

“Luigi Di Maio? È come i flaconi del vuoto a rendere”. La definizione è di Giorgia Meloni, in un suo post su Facebook. Per la leader di Fratelli d’Italia il candidato M5s «si riempie con qualunque tipo di contenuto. La mattina esce dall’euro e la sera ci rientra. Sull’immigrazione il lunedì vuole essere più inclusivo e il martedì diventa favorevole al blocco navale. Ora arriva a dire ”prima gli italiani” come Fratelli d’Italia, ma a Roma dove governa la sua Virginia Raggi il Comune spende 1000 euro per chi prende in casa un immigrato e se ne frega degli italiani senza casa. Questi grillini – conclude la Meloni – se non fossero ridicoli, sarebbero spaventosi».