Meloni: è Fabio Rampelli il candidato migliore per la Regione Lazio

di

“Noi abbiamo proposto il nostro capogruppo Fabio Rampelli, secondo noi la candidatura migliore: è autorevole, conosce bene la Regione Lazio, è stato consigliere regionale, Fdi rimane il partito di maggioranza relativa nel Lazio. Ho ragione di credere e di sperare che sarà il candidato di tutta la coalizione. È un auspicio: privilegio l’unità della coalizione ma mi aspetto lealtà dagli alleati come io ho dimostrato lealtà in altre situazioni come quella della Lombardia”. Lo ha detto Giorgia Meloni, leader Fdi, ospite di Kronos su Rai 2. “Non mi pongo mai il problema di cosa farò io. Ho lavorato su tantissime materie. Vediamo – ha aggiunto – i risultati che otterrà Fratelli d’Italia. Cosa mi piacerebbe fare? Tutto… Ministro degli Interni, della Difesa, Esteri…”. All’obiezione che agli Interni ci sarebbe già Salvini, la leader Fdi ha replicato: “Salvini lo vedrei bene anche al Welfare, c’è da risolvere il problema della legge Fornero…”. E ha concluso: “Il presidente del Consiglio dei ministri lo farà Giorgia Meloni nel caso, felice dal mio punto di vista, nel caso in cui non solo il centrodestra avrà la maggioranza per governare ma all’interno del centrodestra Fdi dovesse avere la maggioranza relativa, dovesse essere il partito più votato dagli italiani. Dicono che è difficile che si avveri questo scenario ma dicevano anche che era difficile che Fdi diventasse il quinto partito italiano com’è stato in questi cinque anni”.