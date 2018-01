Meloni: “Con me al governo blocco navale per fermare i migranti”

di

Giorgia Meloni sceglie i social network per annunciare una dei punti chiave del suo programma elettorale. «Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale delle migrazioni – scrive su Facebook la leader di Fratelli d’Italia – il 70 per cento degli immigrati sbarcati in Europa nel 2017 sono arrivati in Italia. In pratica siamo gli unici a non governare i confini esterni Ue».

Meloni: “La sinistra ha trasformato l’Italia nel campo profughi d’Europa”

Secondo la Meloni «il Ps e la sinistra ci hanno trasformato nel campo profughi d’Europa». Il presidente e candidato premier di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni espone quindi uno dei punti fermi del suo programma. «Con Fratelli d’Italia al governo: difesa dei nostri confini, blocco navale a largo delle coste della Libia per non far partire i barconi e hotspot in Africa per stabilire sul posto chi ha diritto all’asilo politico e chi no».

Nel 2017 sono sbarcati in Italia quasi 120mila migranti

In totale, nell’anno che si è appena concluso, sono stati 171.635 i migranti e rifugiati sbarcati in Europa, con poco meno del 70% in Italia (119.310) e il resto diviso tra Grecia, Cipro e Spagna. Dati, anch’essi, in calo rispetto al 2016, quando il totale degli arrivi è stato più del doppio, pari a 363.504. Sono i dati contenuti nell’ultimo report dell’Organizzazione mondiale delle migrazioni (Oim), diffuso oggi a Ginevra.