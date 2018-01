Maxisconto sulla Nutella, ecco che succede nei supermercati francesi (video)

di



Scene da sommossa, con risse e accapigliamenti, quelle che si sono viste questa mattina in diversi supermercati della catena Intermarché della Loira. Una vera e propria «catastrofe», l’hanno descritta i dipendenti dei negozi presi d’assalto. Motivo di tanta agitazione: vasetti di Nutella da 950 grammi a solo 1 euro e 41 centesimi, con quasi il 70% di sconto. Nel negozio L’Horme – come racconta il sito de Le Progress – tutta la merce in offerta è sparita in un quarto d’ora. «Cercavamo di metterci anche noi in fila tra i clienti ma ci spingevano e spintonavano», lamenta un dipendente, raccontando che un cliente ha riportato un occhio nero nella rissa tra la folla. Stessa cosa per il punto vendita di Saint Chamond. «È stata una battaglia. Abbiamo venduto quantitativi che vendiamo in tre mesi. Sui banconi delle casse c’era solo Nutella», testimonia un altro dipendente, che assicura di non aver mai visto scene del genere in sedici anni di lavoro. Ecco le incredibili immagini in un video tratto dal sito de la Repubblica.