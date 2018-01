Maturità, greco al classico, matematica allo scientifico: ecco le materie della II prova

di

#Maturità, e sull’account del Miur il segreto è svelato: greco per il Liceo Classico e matematica per il Liceo Scientifico. Sono le meterie scelte dal Ministero dell’Istruzione per la seconda prova scritta dell’Esame di stato conclusivo delle scuole superiori e annunciate oggi sui profili social del Miur. Il post con cui il Ministero dell’Istruzione ha dato l’annuncio delle materie, ha segnato anche il ritorno di #NoPanic, l’iniziativa “social” del Miur che ha debuttato lo scorso anno per inserire sul web nei mesi che precedono la Maturità, materiali informativi e contenuti multimediali. Come noto, infine, va ricordato che l’esame di stato 2018 avrà inizio il prossimo 20 giugno con la prova di Italiano. Il 21 giugno sarà la volta della seconda prova scritta, nella materia caratterizzante ciascun indirizzo. L’elenco completo delle materie scelte per la seconda prova è disponibile comunque sul sito del ministero.

Maturità, tutte le materie scelte nei vari indirizzi per la seconda prova

Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane, Economia aziendale per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing degli Istituti tecnici, Scienza e cultura dell’alimentazione per l’indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera degli Istituti professionali. Sono alcune delle materie scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2018, annunciate oggi sui profili social del Miur, dopo la firma dell’apposito decreto da parte della Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli. Più nel dettaglio, le materie scelte per la seconda prova per i Licei sono: Greco per il Liceo classico; Matematica per lo Scientifico, anche per l’opzione Scienze applicate; Lingua e cultura straniera 1 per il Liceo linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane, anche per l’opzione Economico sociale; Discipline artistiche e progettuali caratterizzanti l’indirizzo di studi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione sarà la materia della seconda prova al Liceo musicale; Tecniche della danza al Liceo coreutico. Tra le materie scelte per i Tecnici: Economia aziendale per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing; Lingua inglese nell’opzione Relazioni internazionali per il marketing e nell’indirizzo Turismo; Estimo per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio; Meccanica, macchine ed energia per l’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia; Sistemi e reti per l’indirizzo Informatica e telecomunicazioni; Progettazione multimediale per l’indirizzo Grafica e comunicazione; Economia, Estimo, Marketing e legislazione per l’indirizzo Agrario.