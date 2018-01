Marocchino rubava cellulari nei benzinai: preso a Susa e denunciato (video)

di

E’ stato identificato dai carabinieri della Stazione di Susa il 45enne di origine marocchina e residente a Bussoleno, specializzato in furti di cellulare su furgoni e auto, mentre il conducente del mezzo sta facendo benzina. Sono diversi i casi segnalati ai carabinieri con lo stesso modus operandi e adesso gli investigatori sono al lavoro per capire se sia come è probabile, l’autore degli altri furti. L’uomo, con precedenti penali per furto e rapina, è stato denunciato.

video