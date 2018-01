Le Bontique – Roma

di

Le Bontique

Viale Parioli, 91E/F – 00197 Roma

06/89764050

Sito Internet: www.gelaterialebontique.it

Tipologia: gelateria

Prezzi: coni e coppette 2/4€, gelato 20€/kg, panna 16€/kg

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Riconfermiamo l’impressione positiva avuta nel corso della nostra ultima visita per questo punto di riferimento per gli amanti del gelato di scuola siciliana, che possono contare su due negozi in città: uno al Tuscolano, l’altro ai Parioli. Entrambi sono accomunati da belle e fruibili info grafiche che illustrano le materie prime utilizzate (cioccolato Domori, pistacchi di Bronte ecc.) e le preparazioni disponibili: già, perché qui oltre al gelato si può contare su macaron, tramezzini e torte, tutti farciti con gelato, granite, cioccolata calda, brioche siciliane, crêpes, semifreddi, ghiaccioli e stecchi con copertura di cioccolato. Buona la panna, montata con la planetaria e correttamente poco dolce. Durante la nostra pausa, abbiamo assaggiato una gradevole crema all’arancia, piuttosto ben equilibrata, lo zabaione che si riconferma eccessivamente sbilanciato verso la nota alcolica, e il delicato fiordilatte.

AMBIENTE

Giocato sulle tinte pastello del lilla e del bianco, utilizzate per ricreare un’atmosfera che ricorda le gelaterie degli anni ’50, ha alle pareti i quadretti utili a reperire qualche notizia in più sugli ingredienti utilizzati. La sede dei Parioli oltre a qualche tavolino interno permette di poter godere anche del bel dehor esterno.

SERVIZIO

A cura di giovani garbati e disponibili, pronti ad accogliere i clienti con un bel sorriso e tanta disponibilità.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –