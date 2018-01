La Sicilia ripiomba nell’emergenza rifiuti, Musumeci vola da Gentiloni

di

Ripiomba sulla Sicilia il caos dei rifiuti, con criticità emergenziali nelle province di Palermo e Trapani. Le cronache di stamattina raccontano di una cinquantina di Comuni -tra questi Termini Imerese, Cefalù, Bagheria e Alcamo-, i quali non ha hanno più discariche disponibili dove conferire i rifiuti indifferenziati. Cancelli chiusi nella discarica dell’Oikos a Motta S. Anastasia (CT) per i camion provenienti dall’EcoAmbiente, dove cinquanta Comuni delle province di Trapani e Palermo trasferiscono l’immondizia per un primo trattamento.

Per scongiurare effetti ancora più nefasti su tutta l’isola, proprio oggi il Presidente della Regione Nello Musumeci è volato a Roma per discutere la situazione con il Premier Paolo Gentiloni.

“La situazione – dichiara il sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina – è diventata insostenibile”. Eguali condizioni a Termini Imerese: “Da domani – dichiara preoccupato il sindaco, Francesco Giunta – non saremo più in grado di raccogliere l’immondizia”.

Fino ad ora i Comuni della Sicilia occidentale di cui si è accennato, hanno lavorato in regime provvisorio, portando i rifiuti a Bellolampo per essere trattati nell’impianto di EcoAmbiente e poi, da lì, a Motta S. Anastasia. Ora, però, Oikos, proprietaria della discarica catanese, ha richiesto una garanzia bancaria o assicurativa di circa due milioni di euro che EcoAmbiente non è nelle condizioni di concedere.

Febbrili le attività al dipartimento Rifiuti, stamane, infatti, è stato convocato un tavolo tecnico per affrontare la questione con il dirigente generale Salvo Cocina e i rappresentanti della EcoAmbiente.

Il tempo è poco e l’emergenza rischia davvero di travolgere l’intera Sicilia. Decenni di arretratezza sul tema della gestione dei rifiuti stanno presentando il conto e rischiano di mettere una pietra tombale al sistema di raccolta differenziata che molti Comuni hanno già avviato con tanti sacrifici da parte di amministratori e cittadini.

La speranza è che dall’incontro tra Musumeci e Gentiloni maturi un percorso per tamponare la crisi ed avviare un programma di medio e lungo periodo che eviti le cicliche -e vergognose- emergenze tutte siciliane.