La Boschi spedita a Bolzano fa sbellicare il web. “Ha già chiesto di Sudtirol Bank?”

Quel genio di Federico Palmaroli ha già messo a segno le due battute migliori, ovviamente utilizzando il suo cavallo di battaglia, “le più belle frasi di Osho“. Proprio lui, corteggiato dal Pd e ospitato a Palazzo Chigi dalla Boschi e da Gentiloni, ha colpito ferocemente con la sua satira leggera quella decisione di Renzi di spedire Maria Elena a Bolzano, in un collegio blindato, affidandola nelle mani della Svp a cui, al governo, aveva concesso tanto.

«Dai che da Arezzo a Bolzano è un attimo…», dice una vignetta di Osho, poi la battuta satirica di Ghizzoni, ex ad di Unicredit, al centro delle presunte ingerenze della Boschi per cercare di sbolognare quella Banca Etruria che stava tanto a cuore a suo padre. «La Boschi già m’ha cominciato a chiede de Südtirol Bank…», fa dire Palmaroli a Ghizzoni. Esilarante. Ma sul web sono in tanti a scatenarsi con la satira sulla Boschi “paracadutata”. Vediamo le migliori battute.

“Boschi candidata a Bolzano. Lunghe file alle banche locali per prelevare i risparmi, prima del suo arrivo” (Babylon boss).

“Renzi candida la Boschi a Bolzano: le intenzioni erano buone, bastava solo un altro piccolo sforzo, candidarla 300 km più a nord e risolvevamo il problema” (Il Serpe Loco).

“Nemmeno a # Bolzano vogliono la # Boschi. D’altronde per avere qualche probabile di farla eleggere senza proteste avrebbero dovuto candidarla su Marte (Antonio Bordin).

“Nell’universo tutto si sta allontanando da tutto a velocità crescente tranne la Boschi dalla poltrona” (Kid Stardust).

“La Boschi candidata a Bolzano. Panico tra i risparmiatori” (Zeno Cataway).

“Ogni donna vorrebbe essere protetta come Renzi fa con Boschi” (Auri)

“La Boschi si candiderà nel collegio di Bolzano. È cosi amata dagli italiani che proverà a farsi eleggere dagli austriaci”. (Tarquinio il Superbo‏).

Un anche un po’ di vignette trovare su Internet per sorridere…