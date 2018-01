Genova torna indietro di 40 anni al grido “Fascisti, carogne…” (video)

di

Corteo antifascista a Genova sabato sera nei pressi della sede di CasaPound di via Montevideo, dove si stavano raccogliendo le firme per la presentazione delle liste. Gli attivisti che vi hanno partecipato, circa duecento, hanno cercato di raggiungere la sede e sono stati bloccati dalla polizia che ha comunicato ai manifestanti che i militanti di CasaPound non stavano commettendo alcun reato. A quel punto è partito lo slogan che da tempo per fortuna non riecheggiava nelle piazze italiane: “Fascisti carogne tornate nelle fogne”. Un ritorno indietro di 40 anni. Un ritorno a un clima da guerra civile e generazionale che mai avremmo voluto rivedere. Un nuovo corteo antifascista è in programma a Genova per il prossimo 3 febbraio in piazza De Ferrari.