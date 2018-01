Fiorello sorprende Baglioni in diretta: “Claudio, vengo a Sanremo” (audio)

di

Dopo anni di corteggiamenti Fiorello tornerà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Lo showman sarà ospite del Festival come lui stesso ha annunciato durante la sua trasmissione radiofonica su Radio Deejay, nel corso di un collegamento telefonico con il direttore artistico della kermesse, Claudio Baglioni.

Fiorello ha telefonato in diretta da Radio Deejay

Fiorello ha accettato l’invito a Sanremo facendolo diventare un vero e proprio sketch radiofonico. Lo ha comunicato allo stesso Baglioni chiamandolo al telefono nel corso della prima puntata della trasmissione Il Rosario della Sera su Radio Deejay. «Claudio, circa dieci giorni fa mi hai mandato un messaggio bellissimo per invitarmi al Festival ed io ti ho risposto che sono un tipo ansioso, che non ce la faccio e quelle menate lì che faccio sempre io… In questi giorni ci ho pensato e mi sono detto perché no?», dice lo showman siciliano. Baglioni reagisce euforico: «Ma veramente? Che notizia bella è questa! Prendete le vivande migliori per il figliol prodigo!».