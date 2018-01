Femminicidio e bulli, l’allarme arriva in Cassazione: «Pene troppo modeste»

di

È allarme sociale sulla piaga del femminicidio. Giovanni Mammone, Primo presidente della Cassazione, lancia l’allarme sulla violenza alle donne. Aprendo l’Anno giudiziario presso piazza Cavour, Mammone, nella sua prima relazione ha osservato che «di notevole allarme sociale è il fenomeno del cosiddetto femminicidio, che è indice della persistente situazione di vulnerabilità della donna e di una tendenza a risolvere la crisi dei rapporti interpersonali attraverso la violenza».

Femminicidio e bullismo: due volti della violenza

Ma Mammone, oltre a segnalare «l’aumento del numero dei procedimenti per reati contro la libertà sessuale e per atteggiamenti persecutori verso il partner (stalking)», ha posto l’accento anche sull’«allarmante fenomeno delle aggressioni violente e immotivate messe in atto da giovanissimi ai danni di coetanei». Si tratta, ha spiegato Mammone, di vicende «che non solo impegnano la polizia giudiziaria e la magistratura, ma che coinvolgono le famiglie, i servizi sociali e gli altri enti incaricati della tutela delle vittime. A fronte del moltiplicarsi dei fenomeni di esplosione incontrollata di aggressività la risposta esclusivamente repressiva si rivela inefficace».

La necessità di una diversa risposta legislativa

Da qui l’appello del Primo presidente sul fatto che «la materia nel suo complesso, per il suo preoccupante sviluppo, è meritevole di una considerazione legislativa unificante, che superi la parcellizzazione dei comportamenti sul piano della tutela penale, la quale dà luogo sovente a fattispecie di reato obiettivamente minori, perché punite con pene di modesta entità».