Eric Clapton: «Sto diventando sordo». E racconta i vent’anni tra alcol e droga

di

Eric Clapton sta diventando sordo. Lo ha rivelato lo stesso musicista 72enne in un’intervista alla Bbc Radio. «Continuo a lavorare, sto facendo alcuni concerti, sto preparando uno show ad Hyde Park per luglio» ha sottolineato, ma resta il fatto che «sto diventando sordo, ho avuto un acufene». Anche le sue mani non funzionano bene come una volta: «Sono preoccupato riguardo all’essere entrato nei miei 70 e alla possibilità di essere efficiente. Intendiamoci, spero che la gente venga a vedermi per qualcosa di più del fatto che sono una curiosità. So che è parte di questo, perché è straordinario anche per me essere ancora qui», ha detto ancora Clapton.

Eric Clapton: Life in 12 Bars

Clapton è apparso nello show Steve Wright in the Afternoon per parlare del suo nuovo documentario Eric Clapton: Life in 12 Bars, che segue la sua vita attraverso la narrazione di icone come BB King, Jimi Hendrix e George Harrison. Non è un film facile da guardare, ha ammesso lo stesso artista, perché «insisto a lungo su una parte difficile della mia vita» ma si vede anche c’è «una luce in fondo al tunnel. Penso sia importante vedere che c’è un lieto fine, è come un concetto di redenzione», ha detto.

Il periodo più nero

L’uomo del blues, come lo soprannominò Chuck Berry, in un’altra intervista ha anche parlato del suo lungo periodo autodistruttivo tra alcool e droga. «Per almeno 20 anni sono stato un caso disperato», ha ammesso con la rivista Rolling Stone ricordando la sua bevanda preferita di quel periodo «una birra speciale con la vodka, perché sembrava che stessi bevendo solo birra chiara».

Quel dolore infinito per la morte del figlio

Il 20 marzo 1991 a causa di una finestra lasciata aperta da una domestica, il figlioletto Conor, nato il 21 agosto 1986 dalla relazione con l’attrice italiana Lory Del Santo, a soli 4 anni muore cadendo dal 53º piano di un grattacielo a New York, dove si trovava con la madre. Al di là della canzone dedicata al figlioletto morto Tears in Haeven, dal lutto sofferto Clapton riapre le porte della sua musica al blues. La prima pubblicazione di Tears in Heaven avviene in occasione della realizzazione della colonna sonora del film Rush (1992) dove la canzone, a differenza della versione acustica che poi comparirà in “unplugged”, è realizzata con la chitarra elettrica. Altre canzoni composte sull’onda emotiva della morte di Conor sono: My father’s eyes e Circus has left town canzoni dove Clapton esprime il suo dolore sia per la morte del figlio che per non aver mai conosciuto il suo vero padre.