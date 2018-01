Denzel – Milano

di

Denzel

Viale Washington, 9 – 20144 Milano

02/48519326

Sito Internet: www.denzel.it

Tipologia: hamburgeria

Prezzi: piatti da 9,50€ ai 25€

Giorno di chiusura: Venerdì a cena; Sabato a pranzo

OFFERTA

Sensibile calo di voto per questo locale che propone hamburger e alcune preparazioni della tradizione medio orientale. L’abbassamento di voto è da imputare alla qualità dei piatti da noi provati che ha visto degli ingredienti non troppo convincenti, a partire dalla carne poco saporita. Per la nostra pausa, abbiamo assaggiato il classico Denzel Burger da 150 grammi condito con insalata e pomodori insapori, il Messi Meat, polpette di manzo avvolte su bastoncini di cannella con pinoli tostati servite su un letto di insalata israeliana condita con una salsina al sesamo eccessivamente coprente e un trancio di salmone che abbiamo chiesto ben cotto ma che ci è arrivato quasi crudo, accompagnato da verdure grigliate piuttosto anonime. L’unica nota positiva si è rivelata l’entrée composta da fette di pane e due salse: un patè di olive e mandorle e una salsa di prezzemolo, aglio, cumino, limone e zucchero fatte in casa.



AMBIENTE

Si mangia su due sale poste su livelli diversi: nell’interrato poco accogliente dove rimbomba il vociare delle persone, e nella sala appena si entra, più piccola e accogliente.



SERVIZIO

Non particolarmente veloce e molto disattento, come testimoniato dalla cottura errata del salmone, dalla consegna di piatti non ordinati e dalla richiesta da parte nostra delle posate per cenare.



Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –