Contatti tra Lombardi e Pirozzi per l’istituzione di un assessorato alla ricostruzione

Contatti tra la candidata del M5S alla presidenza della Regione Lazio Roberta Lombardi e il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi in vista delle elezioni regionali del 4 marzo nel Lazio. A quanto si apprende, nelle intenzioni della parlamentare grillina in corsa per la Pisana ci sarebbe quella di istituire un assessorato ad hoc alla ricostruzione. La stessa Lombardi, parlando coi suoi, non avrebbe escluso l’ipotesi, in caso di vittoria del M5S alle regionali, di affidare l’incarico proprio a Pirozzi, fermo restando, precisano le stesse fonti, che non si tratterebbe di un ticket né di un’alleanza. Vale la pena ricordare che l’ostinazione di Pirozzi a non ritirare la propria candidatura ha reso particolarmente lunga e complessa la scelta del candidato da parte del centrodestra. A pensar male, diceva Andreotti, si fa peccato, ma ci si azzecca quasi sempre…