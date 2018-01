Centro Botanico – Milano

di

Centro Botanico

Piazza San Marco, 1 – 20123 Milano

02/29013254

Sito Internet: www.centrobotanico.it

Tipologia: bar / bistrot

Prezzi: piatto combinato 15,80€, escluso pane e coperto, centrifuga 6€

Giorno di chiusura: Domenica mattina

OFFERTA

Il Centro Botanico è uno dei punti di riferimento storici di Milano per la vendita di prodotti provenienti da agricoltura biologica e biodinamica, sia freschi che confezionati a cui si aggiungono quelli per la pulizia della casa, la cosmesi, la cura della persona e libri che spaziano dalla pedagogia steineriana alle ricette, fino all’uso delle piante officinali. L’offerta del bistrot è ampia e con un menù che cambia spesso e comprende piatti vegetariani e vegani salati e dolci, mentre tra le bevande spiccano i gustosi centrifugati di frutta e verdura. Per la nostra visita abbiamo scelto un piatto combinato che comprendeva 3 assaggi: delle soffici ma insipide polpettine di miglio, un guacamole con avocado e sesamo nero, cremoso ma anch’esso poco saporito ed infine delle buone zucchine saltate in padella, il tutto accompagnato da un discreto pane integrale e da un buon centrifugato di carota mela e zenzero.

AMBIENTE

Orientato su due lati, in uno si sviluppa la sala adibita a negozio che vende prodotti freschi e confezionati, mentre sul lato che si affaccia su di Piazza San Marco c’è il bio-bistrot arredato con tavolini, sedie e scaffali in legno naturale ed il dehor con grandi ombrelloni.

SERVIZIO

Cortese ma un po’ lento.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –