Brunetta: «La sinistra al caviale demonizza la flat tax e sta con i ricchi»

La proposta flat tax arrivata dal centrodestra ha reso furibonda la sinistra che spara ad alzo zero contro questa l’idea di una incisa riforma fiscale. Sui giornali, spunta sempre qualche economista vicino al Pd ad annunciare che la flat tax “non può funzionare”. Risponde a queste critiche il presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta con questo tweet decisamente pepato: «Con #FlatTax pagare meno per pagare tutti. Con sistema attuale pagano solo ceti bassi e medio-bassi, e i ricchi la fanno franca. La sinistra al caviale sta coi ricchi e per questo non vuole e demonizza #FlatTax. Centrodestra unito vincerà elezioni e farà vera rivoluzione liberale». Il Pd rimane sempre il partito della tasse.