Berlusconi: ma alcune cose della legge Fornero non sono da buttare…

di

La polemica tra Forza italia e Lega va avanti già da alcuni giorni, e non si riesce a trovare la “quadra”: Salvini vorrebbe abolirla del tutto, mentre il leader azzurro Berlusconi pensa che non ci sia la copertura e comunque ritiene giusto che l’età pensionabile si alzi. “Salvini ha chiesto di abolire la legge Fornero, ne abbiamo parlato con alcuni economisti e approfondito certi aspetti. Credo, dunque, che alcune cose della legge Fornero vanno conservate”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a Porta a Porta. Sulla spinosa questione interviene anche Fratelli d’Italia: “Azzeramento della Fornero, abrogazione della buona scuola e riforma dell’università”. Sono alcuni, secondo quanto riferito dal capogruppo Fdi Fabio Rampelli, dei punti del programma messo a punto tavolo di centrodestra Fi-Fdi-Lega, conclusosi nella sala Colletti della Camera. Non c’è la questione vaccini, mentre il programma nel suo insieme si attesterebbe su un “decalogo”, da presentare ai leader Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni per l’ok finale.