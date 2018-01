Berlusconi lancia la rivoluzione fiscale: «Ecco le tasse che cancelleremo» (video)

di

«Come sapete uno dei punti fondamentali del nostro programma è meno tasse, meno tasse, meno tasse… Ci riusciremo con l’introduzione della flat tax, un’unica aliquota per tutti, del 23%, per le famiglie, per le imprese…». Con un video di 2 minuti pubblicato sulla sua pagina Facebook e registrato ad Arcore,

Silvio Berlusconi rilancia la flat tax con lo slogan “meno tasse”. Il Cav, che sfoggia il tradizionale doppiopetto blu, in stile ’94 ma senza cravatta, assicura che la flat tax “garantirà una vera crescita economica, nuovi posti di lavoro e un rilancio degli investimenti pubblici e privati. Faremo ripartire l’economia del nostro Paese. Inoltre, riusciremo a cancellare le tasse sulla prima auto, sulla prima casa, sulle donazioni e sulla successione“. ”Questa riforma -sottolinea- ha avuto successo in tutti i Paese dove è stata applicata.