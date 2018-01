Bari, sospeso il vigile che ha lanciato petardo contro disabile (video)

di

Il sindaco di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, Davide Carlucci, ha disposto l’avvio di un provvedimento disciplinare nei confronti del vigile urbano ritratto in un video, peraltro in divisa, mentre lancia e fa esplodere un petardo sotto i piedi di un disabile psichico di 70 anni. Immagini che hanno fatto subito il giro su whatsapp poi rilanciate sulla rete. Il video è diventato presto virale. «Il Comune di Acquaviva – si legge sulla pagina facebook del Comune – condanna fermamente ogni azione che possa apparire lesiva dell’umanità delle persone con disabilità». Il disabile in questione è conosciuto anche perché in passato ha subito atti di bullismo. L’agente è stato messo in ferie.