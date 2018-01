Badante romena sevizia anziana disabile. Incastrata da questo video

di

I Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno rintracciato e tratto in arresto, ai domiciliari, Vironica Morosan una badante romena, irreperibile dal luglio 2017, ritenuta responsabile di maltrattamenti, lesioni, percosse e minacce ad un’anziana 84enne reggina che doveva assistere per motivi di salute. Il provvedimento scaturisce dagli esiti di un’attività d’indagine svolta dai Carabinieri della Compagnia del capoluogo, sotto il coordinamento del settore ordinario della Procura della Repubblica reggina, volta a documentare i maltrattamenti e le reiterate condotte violente, commessi da gennaio 2017 al luglio 2017, nei confronti della 84enne. In particolare, all’inizio dello scorso anno Morosan veniva assunta come collaboratrice domestica con il compito di prendersi cura dell’anziana donna con la possibilità di occupare una stanza dell’abitazione e trasferirvi il proprio domicilio. La figlia, che ha continuato comunque ad occuparsi della madre, si è accorta della presenza di alcuni lividi sul corpo del genitore e alla richiesta di spiegazioni, la badante avrebbe attribuito gli ematomi a cadute accidentali. La risposta fornita non ha convinto la figlia che ha iniziato a sospettare che i segni sul corpo della madre fossero causati da percosse ricevute.

La badante romena condotta nel carcere di Reggio Calabria

Le successive indagini svolte dai militari dell’Arma hanno consentito di verificare come la badante abbia più volte percosso e minacciato la donna che, per tutto il periodo, ha subito senza alcuna possibilità di reagire. Gli approfondimenti investigativi, documentati attraverso le immagini riprese da una telecamera installata all’interno dell’abitazione, hanno acclarato la crudeltà della rumena, insieme a ulteriori comportamenti di disprezzo significativamente lesivi della dignità umana. Alla luce della irreperibilità dell’indagata dalla data del provvedimento a quella dell’arresto, la Procura della Repubblica ha richiesto e ottenuto l’aggravamento della misura e Norosan, al termine delle formalità di rito, è stata associata alla casa circondariale ”G. Panzera” di Reggio Calabria, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.