Anziana ricoverata: i nomadi le devastano la casa e la minacciano

Occupazioni selvagge, violenza, aggressività nei confronti di chi è più debole. La vittima, per l’ennesima volta, è un’anziana ricoverata in condizioni non sono certo buone. Costretta a vivere nel terrore per le notizie che le arrivano pure nel letto dellì’ospedlae. Vogliono la sua casa popolare e la minacciano. Nella sua zona, a Milano, comandano i nomadi. E con loro (anzi, con il loro gruppo) non si scherza, le occupazioni ci sono ogni giorno. La sinistra che tace, si gira dall’altra parte. La vicenda è finita nella cronaca dei quotidiani locali e ora sta diventando un caso.

L’anziana ricoverata al Pio Albergo Trivulzio ora teme di perdere l’abitazione. La settimana scorsa gli abusivi hanno approfittato della sua assenza e sono entrati nell’appartamento per occuparlo. Fortunatamente sono intervenuti subito i figli e la nipote della donna, avvisati dai vicini, e hanno sventato il peggio. Poi però, come si legge sul Giornale, i violenti sono tornati hanno devastato i locali. Per intimidire.

I danni ci sono stati. Hanno persino rubato la televisione e la lavatrice. E poi hanno spaccato i mobili, hanno gettato gli oggetti sul pavimento, hanno svuotato i cassetti, hanno imbrattato le pareti con lo spray. Adesso l’anziana ha il terrore di tornare in casa sua. Teme che ci sia un nuovo tentativo di occupazione. I residenti non ne possono più delle prevaricazioni che continuano ad accadere e chiedono un presidio fisso delle forze dell’0rdine.