Al Bano: «La scomparsa di Ylenia? Un dolore che non passerà mai»

Al Bano nel salotto di Maurizio Costanzo a l’Intervista ha ripercorso le tappe della sua carriera sul palco e anche quelle della sua vita privata. Al Bano si è emozionato durante l’intervista davanti a video e foto della sua vita: dal matrimonio con Romina, al rapporto con i figli, fino alla sua attuale famiglia con Loredana Lecciso. Nella chiacchierata con Costanzo si è parlato anche della scomparsa di Ylenia Carrisi, la figlia di cui si sono perse le tracce parecchi anni fa a New Orleans. Al Bano con emozione nel ricordare la figlia si è lasciato andare ad una confidenza: «È uno dei dolori che non passeranno mai nella vita di un essere umano».

L’appello di Romina Power

Anche Romina Power qualche giorno fa è tornata a parlare della figlia scomparsa a New Orleans. Una scomparsa che ha lasciato dietro di sè un mistero irrisolto. Su Twitter Romina si è chiesta: «Dov’è Ylenia? E dove sono le centinaia di ragazze che scompaiono a New Orleans?». Il sospetto che la scomparsa di sua figlia fosse avvenuta all’interno di un fenomeno ben più ampio e sviluppato è ancora forte: «Perché niente è stato fatto per fermare questo?».