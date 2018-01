14 enne morto suicida nella sede degli scout: Senigallia sotto choc

di

Tragedia nella sede degli scout sullo Stradone Misa a Senigallia, nell’anconetano, dove un 14enne è stato trovato impiccato a una trave in una stanza al primo piano dell’edificio. A dare l’allarme sono stati i genitori del ragazzo, preoccupati perché non riuscivano a contattarlo al telefono. Pochi dubbi sul fatto che si tratti di un suicidio, anche se sono ancora tutti da comprendere i motivi che hanno portato l’adolescente a un gesto tanto estremo. Compreso l’accaduto i genitori si sono sentiti male e, a quanto riferisce il Corriere Adriatico, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia. Nel frattempo nella sede degli scout del Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani è iniziata la lunga e dolorosa processione di gente che, incredula, è arrivata per capire cosa sia accaduto.