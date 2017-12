di

A Malmoe le donne svedesi hanno inscenato una manifestazione per protestare contro l’ondata di stupri che sta sconvolgendo la città. In centinaia sono scese in piazza per contestare il capo della polizia locale e per come viene gestita la sicurezza. L’ultimo atroce episodio ha riguardato una diciassettenne che nel centro di Malmoe è stata stuprata e seviziata (gli assalitori hanno dato fuoco alle sue parti intime) da una gang di immigrati. È il terzo caso in tre settimane, nel pieno centro della città svedese, ed è la terza volta in pochi giorni che gli autori vengono identificati in bande di immigrati che fermano e violentano le donne. A tutto questo, la polizia locale ha risposto con un laconico comunicato del capo della polizia: “Non avventuratevi da sole in città, dopo il tramonto”. Una dichiarazione che, per le donne svedesi, da sempre all’avanguardia nella lotta per la parità dei diritti, è stata una certificazione di fallimento. Da qui la protesta pubblica, la presa di posizione delle femministe svedesi. Il coprifuoco per le donne non era stato neanche immaginato quando la Svezia veniva dipinta come il modello di integrazione e di convivenza tra tutte le culture e le etnie.

Per far fronte alla gaffe, il portavoce della polizia locale, Anders Nilsson, ha ammesso che le sue dichiarazioni sono state infelici e confuse. Resta il fatto che l’ordine pubblico a Malmoe è diventato un’emergenza nazionale. A distanza di qualche mese, assumono un altro valore le dichiarazioni di Donald Trump che citava la Svezia come una polveriera a rischio per la massiccia presenza di immigrati islamici. Quelle dichiarazioni divennero il bersaglio di ironie e di contestazioni da parte del governo svedese. Oggi, alla luce dell’attentato di Stoccolma e dell’emergenza stupri a Malmoe, quelle dichiarazioni andrebbero rilette in altra chiave e con molta più accortezza.