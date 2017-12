“Sono tornato”, triste parodia su Mussolini. Ecco l’anteprima (video)

di

Al cinema arriverà il primo febbraio, intanto c’è da guardare un trailer di pochi minuti. Quanto basta per capire che il film “Sono tornato”, pellicola firmata dal regista comico Luca Miniero, quello di “Benvenuti al Sud”, non sarà un capolavoro da consegnare agli Oscar, né tantomeno alla storia. Sio proverà a fare ridere raccontando un improbabile ritorno di Benito Mussolini sulla scena politica, tra grillini, Berlusconi e Renzi. L’obiettivo – sulla scorta di un analogo libro e di un film realizzato in Germania su Hitler che fece molto discutere – è di fare della figura mussoliniana una parodia, dipingere un tiranno ottuso che oggi parla a una certa parte politica non degna di rispetto, ovviamente la destra. Gli attori? Mussolini sarà intereprato da Massimo Popolizio. Nel cast Frank Matano, Stefania Rocca, Gioele Dix, Eleonora Belcamino, Ariella Reggio, Massimo De Lorenzo, Giancarlo Ratti. Tutti comici, o quasi…

Ecco il trailer in anteprima