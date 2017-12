Squalo gigante impigliato nella rete e poi rigettato in mare (video)

di

Una volta c’erano i ccciatori di balene, quelli di Moby Dick, per intenderci, che rischiavano la pelle per portare a casa il cetaceo più grosso. Oggi esistono le “monster boats”, enormi barche da pesca che ripuliscono il mare di qualsiasi forma di vita si trovino a incrociare, squali compresi, catturati nelle grandi reti e spesso rigettati mare. Come questo enorme esemplare pescato nelle acque dell’Oceano Atlantico, sanguinante, agonizzante, poi ributtato in acqua forse già morto. Nel video le immagini della cattura e della “liberazione”, si fa per dire…