Sicilia, il deputato zampognaro festeggia così la scarcerazione (video)

di

Cateno De Luca (Udc) ha voglia di festeggiare e suona la zampogna all’Assemblea regionale siciliana dopo la sua scarcerazione, ultima tappa di un’inchiesta che lo vede protagonista, suo malgrado, a Messina. Il consigliere regionale ha occupato l’Assemblea Parlamentare Siciliana con quella singolare forma di festeggiamento, ma in passato si era anche messo in mutande in aula per protestare contro la Procura. «Faccio gli auguri ai siciliani nel luogo simbolico della sicilianità, perchè io sono un vero e proprio siciliano che ama la propria terra e la “ciaramedda” è uno degli strumenti più antichi…”, ha scritto su Fb.

Ecco il video.