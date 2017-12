Roma, bambina di tre anni muore di meningite a Natale. Allarme a Capena

di

Una bimba di 3 anni è morta per sospetta meningite nel giorno di Natale al Policlinico Gemelli di Roma, dove era arrivata dall’ospedale Sant’Andrea dopo esservi stata ricoverata sabato scorso, come riporta oggi il Messaggero. Il Comune di Capena, dove la piccola risiedeva e andava a scuola, esprime in una nota “le più sentite condoglianze alla famiglia per il grave lutto”, spiegando che l’Asl di riferimento si è attivata per le misure di profilassi previste in questi casi. «Il Servizio di Igiene pubblica e Prevenzione della nostra Asl – si legge – si è tempestivamente e immediatamente attivato sin dal primo pomeriggio del 24 dicembre. Il dirigente medico responsabile Asl, con la collaborazione dei familiari della bambina e della responsabile della scuola frequentata, ha attuato il protocollo di profilassi previsto, dando le informazioni necessarie alle famiglie e ai soggetti interessati da un ipotetico contatto stretto. Nessun’altra comunicazione ufficiale è stata data sinora al Comune che provvederà a dare ulteriori notizie sul caso, qualora effettivamente utili alla comunità». Saranno esaminati già da domani all’Istituto superiore di sanità i campioni biologici della bambina. I campioni sono stati inviati all’Iss dal Policlinico Gemelli, dove questa mattina è stata eseguita l’autopsia che ha confermato un quadro di grave infezione. Nel corso dell’esame autoptico sono stati fatti prelievi e colture di diversi campioni. E, come da protocollo, sono stati affidati per analisi più approfondite all’Iss.