Raffiche di vento e bomba d’acqua su Roma. Forti mareggiate sul litorale (video)

Roma sotto il diluvio. Grandine, vento, tanta pioggia a ondate su strade e marciapiedi. Una vera bomba d’acqua con forte vento si è abbattuta sulla Capitale, con allagamenti e fuggi fuggi della gente in cerca di riparo in androni e negozi. A causa del maltempo un albero è caduto sulla via Flaminia all’altezza del chilometro 53,900 in direzione di Terni. Secondo quanto riferito dalla sala operativa dei vigili del fuoco, sono caduti anche alberi e rami in molte zone della città. A causa della forte mareggiata sul litorale sospese corse per le isole pontine.

Sospesi ai collegamenti via mare

Anche in altre zone il vento e la pioggia hanno costretto le compagnie di navigazione alla cancellazione delle corse degli aliscafi e dei catamarani. Sospesi anche diverse corse dei traghetti sulle rotte tra i porti di Napoli, Pozzuoli e Sorrento e le isole Capri, Ischia e Procida. Napoli, l’area vesuviana e le isole sono tra le zone per le quali la Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo con criticità idrogeologica di colore giallo.