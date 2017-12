di

A causa del forte maltempo, la traversata sull’aliscafo Napoli-Ischia diventa un’impresa, con onde alte più di 3 metri. In Campania, in queste ore, vige un’allerta meteo con allarme giallo in molti territori. In queste immagini si vedono le difficili condizioni di navigazione tra Napoli e le isole per le onde alte più di tre metri.

Ecco il video.