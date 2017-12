Inferno a Manchester: incendio devasta palazzo di 12 piani (video)

di

Un violento incendio è divampato nel pomeriggio in un edificio di 12 piani nella zona nord di Manchester.. Al momento non è dato sapere se vi siano vittime o meno. Secondo le prime indicazioni, il fuoco si sarebbe sviluppato al nono piano, ma ora diversi piani sono invasi da fumo e fiamme, scrive la stessa fonte. I vigili del fuoco locali, Greater Manchester Fire and Rescue Service ha twittato: “Stiamo attualmente affrontando un incendio al nono piano di un edificio di 12 piani su Joiner Street, nel quartiere nord di Manchester. Si prega di evitare l’area se possibile e di tenere chiuse le finestre e le porte se si vive nelle vicinanze».

