Igor il russo, le nuove riprese dell’omicidio di Budrio (video)

Davide Fabbri riesce a disarmare Igor il Russo, ma nel retrobottega del bar di Budrio il rapinatore tira fuori una pistola e fredda il barista eroe. Oggi i carabinieri di Bologna hanno diffuso un nuovo filmato dell’omicidio del barista di Budrio commesso Norbert Feher, meglio noto come Igor il russo. Il serbo è accusato di almeno due omicidi a inizio aprile in Emilia e di altri tre a metà dicembre in Spagna, dove è stato arrestato. L’omicidio di Budrio è avvenuto lo scorso primo aprile. Le indagini “proseguono per delineare la rete di favoreggiatori che ha agevolato la latitanza”. ha spiegato in conferenza stampa il comandante dei carabinieri di Bologna, colonnello Valerio Giardina, aggiungendo che già da metà aprile erano in corso attività sugli appoggi di Igor.