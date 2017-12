di

Gelateria I Mannari

Via di Grotta Perfetta, 125 – 00142 Roma

06/5410448

Sito Internet: www.gelateriaimannari.com

Tipologia: gelateria

Prezzi: coni e coppette 1,50/5€, gelato 21€/kg, panna 21€/kg

Giorno di chiusura: mai; in inverno Lunedì

OFFERTA

Nessuna flessione nella qualità delle realizzazioni, né nel garbo del personale (solo un lieve incremento di 0,50 centesimi per il gelato e la panna al kg), così anche quest’anno siamo felici di confermare il meritato successo di questa gelateria che sorge un po’ come una piccola cattedrale nel deserto della zona, tanto valida da rientrare meritatamente nella rosa delle migliori di Roma. La scelta di gusti è ricca, con punte di estro interessanti tanto fra le creme quanto fra i gusti alla frutta, entrambi riusciti ed equilibrati, cui si aggiungono anche granite, cremolati e yogurt da poter arricchire come si desidera. Abbiamo assaggiato una rinfrescante e profumata crema al limone e zenzero e due gusti alla frutta, fragola e fico, entrambi molto gustosi e di giusta dolcezza. Panna perfetta per consistenza e sapore.

AMBIENTE

Piccola gelateria vecchio stampo, in cui non è previsto lo spazio per accomodarsi e consumare sul posto (giusto un paio di sedie per bambini), in larga parte occupata dal grande bancone frigo che ospita gelati e granite, a cui si aggiungono i frigoriferi all’ingresso per semifreddi e dolci.

SERVIZIO

Cortese, dal sorriso sincero e pronto ad accontentare ogni esigenza.

ADATTO A:

Chi cerca un’isola felice del gusto in un quartiere purtroppo un po’ dimenticato della città.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –