Gelateria Lubrano – Roma

Gelateria Lubrano

Piazza Lotario, 7 – 00162 Roma

339/2547973

Sito Internet: no

Tipologia: gelateria

Prezzi: coni e coppette 2/4€, gelato 19€/kg

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Poco convincente quest’anno la proposta di questa gelateria che ha accentuato i difetti già riscontrati in passato. L’offerta si basa su pochi gusti d’impostazione classica, con una predilezione per i croccanti e per la tendenza ad abbondare con il topping, coperture e granelle varie sui gusti a base di crema. Questi ultimi soffrono di un eccesso di cremosità e dolcezza che li rende, alla lunga, pesanti e stucchevoli. Tra i gusti provati ricordiamo un cioccolato fondente troppo compatto e al tempo stesso cremoso, difetto condiviso con la crema, il pistacchio, lo zabaione (peraltro eccessivamente alcolico) e il croccante al pistacchio; anonimi e senza mordente i pochi sorbetti disponibili, come il limone, la fragola, i frutti di bosco. Infine la panna, non eccessivamente dolce e della giusta consistenza, volendo servita con top di Nutella…

AMBIENTE

Pulito ed essenziale nelle linee, reso luminoso dall’uso del bianco; belle le lavagne con i prezzi scritti in grande.

SERVIZIO

Veloce ma non molto preparato.

ADATTO A:

Gli amanti di un gelato molto dolce e cremoso.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –