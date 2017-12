Assalto al pandoro scontato: a Palermo una ressa mai vista (video)

di

Metti un pandoro di marca a un euro e 89 centesimi, un’offerta limitata a pochi prezzi e un discount con poco spazio a disposizione e molti clienti all’ora di punta. L’effetto è quello che si vede nel video che proponiamo. Assalto alle scatole come nei peggiori incubi natalizi. È accaduto in un discount di Palermo (catena Paghi poco) e un dipendente in vena di scherzi ha riproposto sulla sua bacheca Facebook il video delle immagini della telesorveglianza. C’è poco di cui andare fieri. Alcuni media hanno scomodato il paragone con l’assalto agli spaghetti del film Miseria e Nobiltà con Totò. Ma di quella pellicola tratta da una commedia di Scarpetta, non c’è né la miseria (vera) dell’epoca né tantomeno la nobiltà. Si tratta solo di una vorace deriva consumista. Accaparrarsi il pezzo in saldo per sentirsi veri campioni del Natale low cost. Ma c’è davvero poco di cui andare orgogliosi.

GUARDA IL VIDEO DELL’ASSALTO AL PANDORO