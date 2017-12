Aveva in magazzino 200mila giocattoli a rischio: denunciato imprenditore cinese

di

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno sequestrato nell’hinterland catanese oltre 200 mila giocattoli contraffatti e hanno denunciato alla Procura etnea un imprenditore cinese. L’operazione delle fiamme gialle ha consentito di scoprire a Misterbianco un distributore all’ingrosso di giocattoli con i loghi, i nomi e i disegni di noti brand contraffatti.

Il negoziante cinese vendeva merce a rischio per i bambini

In particolare, gli articoli sequestrati, pronti per essere distribuiti e venduti a Catania e in provincia, erano riconducibili a personaggi di cartoni animati e film attualmente in voga tra i più piccoli. Secondo le fiamme gialle erano privi o carenti dei contenuti informativi minimi previsti dal codice del consumo per la loro regolare commercializzazione nel territorio dell’Unione Europea.

L’imprenditore cinese è stato denunciato a piede libero

L’ispezione dell’attività commerciale ha riguardato non solo i locali del negozio in cui la merce era in esposizione, ma anche quelli dell’attiguo deposito in cui era immagazzinata, all’interno di un soppalco, la gran parte della merce illegale. Al termine delle attività il titolare di nazionalità cinese è stato deferito alla Procura della Repubblica di Catania per il reato di introduzione nelloStato e commercio di prodotti con segni falsi.